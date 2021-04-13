В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Финляндии

В ходе телефонного разговора президента Финляндии Саули Ниинисте и российского лидера Владимира Путина обсуждалось множество различных тем, которые позволят развить сотрудничество двух стран и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

«Лидеры также обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня. Выражен, в частности, обоюдный настрой на дальнейшее продуктивное сотрудничество на Севере в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе разговора Ниинитсе выступил с инициативой проведения в Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Путин поддержал эту идею и отметил, что с этой же целью российская сторона предложила провести встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Путин проинформировал финского лидера о прошедшем разговоре с президентом США Джозефом Байденом.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин отметил, что Киев проводит провокационные действия с цель обострения ситуации в Донбассе.