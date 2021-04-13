Путин обратил внимание президента Финляндии на провокационные действия Киева в Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинисте обратил внимание на тот факт, что Киев проводит провокационные действия в Донбассе, направленные на обострение ситуации.

«В этой связи подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Ниинисте выразил серьезную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск.