В Финляндии сообщили о разговоре Путина с финским коллегой

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинисте. Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Крыму. О разговоре сообщили в канцелярии финского лидера.

«Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Ниинисте выразил серьезную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и указал на необходимость диалога и действий по снижению напряженности», - цитирует ТАСС сообщение финского правительства.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которого глава Белого дома предложил провести личную встречу с российским лидером.