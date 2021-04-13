В стране и мире Путин изложил Байдену подход по урегулированию ситуации на Украине Алексей Курильченко Президент РФ изложил главе Белого дома подходы к политическому урегулированию ситуации на Украине на основе минского «Комплекса мер». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин изложил своему американскому коллеге Джозефу Байдену подходы к политическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом российский лидер сообщил президенту США в ходе телефонного разговора. «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Также в ходе разговора Байден выразил намерение нормализовать отношения с Россией по ряду различных острых вопросов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика