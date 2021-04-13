«Им уже было все равно, что будет»: администратор турецкого отеля о возможных причинах вспышки заболеваемости в стране

Администратор отеля в Галатском районе Стамбула Дила Эрхан рассказала о том, как туристический бизнес в Турции справляется с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, из-за вируса хозяевам отелей пришлось ввести множество новшеств, «проводить чистку как в реанимации и работать как в больнице». Однако количество заболевших все равно продолжает расти, так как люди устали от ограничений и хотят «просто выйти на улицу».

«Люди начали выходить на улицу чаще чем раньше. Многие были в депрессии. Им уже было все равно что будет. Главное выйти на воздух, провести время с друзьями, развеяться. Психологически очень сложно перевести все это. И в результате заболевших стало намного больше. А пострадали больше всего конечно же мы, представители туристического сектора», - рассказала Эрхан.

Она также отметила, что недавно введенные ограничения на авиаперелеты из России сильно ударили по бизнесу, так как большое количество бронирований номеров делали россияне.

«Если бы вы спросили меня 4-5 дней назад я бы вам сказала что мы полностью заполнены. Но сейчас просто ужас. Все рухнуло вдруг. Отмена перелетов повлияла на отмену броней. Мы достаточно крупный отель для этого района. У нас отмены 80 процентов номеров», - отметила администратор.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров Турции Джем Полатоглу прокомментировал известие об ограничении авиасообщения России с Турцией. По его словам, такие изменения окажут значительное влияние на туристическую индустрию в стране.