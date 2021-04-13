Ученый рассказал, что слив воды с аварийной «Фукусимы-1» может задеть берега России

Полностью воду очистить от радиоактивных отходов не получится, так как основным радиоактивным элементом является тяжелый водород, об этом рассказал «Звезде» советник по науке, директор Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

«Слить собираются большое количество, я видел где-то цифру. Более миллиона тонн у них накопилось воды, якобы условно очищенной от радиоактивных отходов. Но полностью очистить все никогда нельзя. Там, как я понял, основным элементом радиоактивным является тяжелый водород третий. Он есть в природе в крайне низких концентрациях. То, что они сливают, это повлияет на биоту морскую, начиная от фитопланктона и заканчивая рыбами, морскими млекопитающими и даже птицами.

Он также отметил, что слив воды может попасть в Охотское море и задеть Курильские острова.

«Во-первых, зависит от того, в каком месте океана они сольют, потому что течения таковы, что там если напротив Фукусимы, скорее всего, то в северо-восточном направлении понесет эти воды. Если севернее, то не исключено, что может и в Охотское море попасть. Также могут задеть Курильские острова. Если южнее, то пострадают больше корейцы и сами японцы, потому что омывает это течение японские острова. Ну и далее в открытую часть океана, там у нас как известно, что циклоническая циркуляция существует», - сказал ученый.

По мнению Ракова, этот слив может задеть берега России.

«Через какое-то время они в разбавленном состоянии могут оказаться у наших берегов, а может, войдут в Японское море в виде каких-то следов», - сообщил доктор биологических наук.

За этой ситуаций, по словам эксперта, следит институт РАН, который регулярно проводит исследование в Японском море.

«Наш институт РАН отслеживает такую ситуацию. Регулярно с момента фукусимской аварии по нескольку раз в год выходят ученые в Японское море и в открытую часть Тихого океана. Они на определенных станциях собирают пробы воды. Японцы к Фукусиме не подпускают близко к берегам, поэтому в открытых районах берутся пробы и отслеживаются. Вероятно, что позиция Японии о сливе заставит более серьезно относится к проблеме мониторинга. Придется увеличить количество допустимых станций, частоту отбора проб, что бы проследить в какую сторону понесется слитая, грязная вода», - добавил Раков.

Ученый подчеркнул, что с 1972 года существует международная Конвенция о предотвращении загрязнения Мирового океана.

«У нас есть международная Конвенция о предотвращении загрязнения Мирового океана, еще в 1972 году ее подписали почти все страны, в том числе и Япония. Они должны ее соблюдать. Поэтому первое, что должны обсудить на заседании ООН эту ситуацию, почему Япония решила нарушить эту конвенцию», - заключил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Японии планируется утилизация воды с аварийной атомной станции посредством ее слива ее в океан после того, как ее очистят. Предполагается, что сброс воды может начаться в 2023 году.