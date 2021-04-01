В стране и мире Девушка погибла при обрушении кирпичной стены в Иваново Алексей Курильченко Следственный комитет возбудил уголовное дело. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Иваново при обрушении кирпичной кладки здания погибла девушка. По факту халатности, повлекшей смерть человека, региональное СУ СК возбудило уголовное дело. «По предварительным данным, в вечернее время 31 марта 2021 года обрушилась кирпичная кладка неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса... Обрушившиеся камни упали на проходившую по тротуару около здания 20-летнюю девушку, в результате чего она погибла», - говорится в сообщении пресс-службы. На месте трагедии проводятся следственные и иные процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Ранее на стройке здания на проспекте Андропова в Москве рабочий пострадал, упав в вентиляционную шахту. Столичная прокуратура организовала проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика