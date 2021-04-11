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Врач перечислил способы лечения аллергии

Виктория Ивашечкина
07:53 11.04.2021
Специалист напомнил, что сейчас существуют разные группы медикаментозных средств, которые позволяют вывести аллергика в ремиссию.
Врач перечислил способы лечения аллергии
© Фото: cenczi, Pixabay
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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способах лечения аллергии.

По словам медика, главный метод лечения заключается в полной элиминации аллергена из окружающей среды человека.

«Если мы говорим про сезонную аллергию, то рекомендуется, если есть такая возможность, уезжать на это время в другую климатическую зону», - отметил Болибок в интервью RT.

Врач напомнил, что сейчас начинается цветение деревьев, поэтому можно уехать или на Север, в тундру, либо на юг страны.

По словам иммунолога, данный метод работает и с аллергией на животных, и с пищевой аллергией. Кроме того, как отметил Болибок, существует аллерген-специфическая иммунотерапия.

«Проводим вакцинацию специальными аллерговакцинами для того, чтобы создать у пациента-аллергика иммунитет против тех аллергенов, которые его раздражают», - объяснил врач.

Однако такой вид лечения может подойти не всем пациентам. В настоящее время развиваются такие методы, как клеточная и иммуномодулирующая терапия, рассказал врач. При этом данные методы пока не являются общепризнанными.

В том случае, если перечисленные методы не помогают, то есть большой выбор разных групп медикаментозных средств, который позволяет вывести аллергика в ремиссию.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как пережить сезонное обострение аллергии. Специалисты напомнили, что наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения.

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