Иран пообещал отомстить Израилю за атаку на ядерный объект

Власти Ирана считают Израиль организатором аварии на ядерном объекте в Натанзе и пообещали отомстить за произошедшее. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Мухаммед Джавад Зариф.

«Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций... они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам», - передает Reuters слова Зарифа.

В результате аварии не было нанесено никакого вреда людям или окружающей среде, однако произошедшее могло повлечь за собой катастрофу, которая является преступлением против человечности.

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время», - заявил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде.

Известно, что поврежденные центрифуги заменят на более современные.

Ранее в СМИ сообщили, что Израиль действительно имеет отношение к аварии, произошедшей на ядерном объекте в иранском Натанзе. Соответствующую информацию сообщил газете New York Times неназванный источник, являющийся официальным лицом в Соединенных Штатах.