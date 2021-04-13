В Гидрометцентре рассказали о том, сколько продержится аномально теплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о том, что аномально теплая погода в Москве и области продержится до пятницы, на выходных стоит ожидать небольшого похолодания.

«Будет более облачная погода, температура воздуха в субботу и в воскресенье - плюс 10-15 градусов, это тоже теплая погода, но после сегодняшнего тепла покажется, что похолодало», - рассказал синоптик изданию «Интерфакс».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что лето в этом году будет немного жарче обычного. Говоря о теплом сезоне, он добавил, что в центральной части России установится идеальная погода.