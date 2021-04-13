«Искренний, светлый человек»: концертный директор Борткевича о человеческих качествах музыканта

Концертный директор солиста ВИА «Песняры» Игорь Кузнецов рассказал о самых главных качествах музыканта Леонида Борткевича. По словам директора, артист был не только талантливым исполнителем, но и очень добрым человеком.

«Очень искренний, очень светлый человек, добрый, отзывчивый. Великий талант - песни, записанные им, принесли славу не только ему, но и ансамблю, и всей стране. Человек тяжело болел, но все равно старался выступать, откликался на все предложения. У всех большое горе», - рассказал «Звезде» Кузнецов.

Солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни. По данным группы «Песняры» в соцсети, Борткевич умер в Минске. Причины смерти эстрадного артиста пока не называются.