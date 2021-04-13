Умер солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич
Белорусскому музыканту был 71 год.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
На 72-м году жизни умер белорусский музыкант, солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич. Об этом стало известно из сообщения певицы Ирины Видовой.
«Сегодня умер Леонид Борткевич. Светлая память Песняру!» - написала исполнительница на своей странице в Facebook.
По данным группы «Песняров» в соцсети, Борткевич умер в Минске. Причины смерти эстрадного артиста пока не называются.
Леонид Борткевич являлся заслуженным артистом БССР. Музыкант был солистом коллектива с 1970 по 1980 год, а также с 1999 по август 2003-го. В 2009 году Борткевич стал руководителем собственного ансамбля «Песняры».