В стране и мире Умер солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич Светлана Иванова Белорусскому музыканту был 71 год. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: На 72-м году жизни умер белорусский музыкант, солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич. Об этом стало известно из сообщения певицы Ирины Видовой. «Сегодня умер Леонид Борткевич. Светлая память Песняру!» - написала исполнительница на своей странице в Facebook. По данным группы «Песняров» в соцсети, Борткевич умер в Минске. Причины смерти эстрадного артиста пока не называются. Леонид Борткевич являлся заслуженным артистом БССР. Музыкант был солистом коллектива с 1970 по 1980 год, а также с 1999 по август 2003-го. В 2009 году Борткевич стал руководителем собственного ансамбля «Песняры». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика