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Умер солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич

Светлана Иванова
12:40 13.04.2021
Белорусскому музыканту был 71 год.
Умер солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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На 72-м году жизни умер белорусский музыкант, солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич. Об этом стало известно из сообщения певицы Ирины Видовой.

«Сегодня умер Леонид Борткевич. Светлая память Песняру!» - написала исполнительница на своей странице в Facebook.

По данным группы «Песняров» в соцсети, Борткевич умер в Минске. Причины смерти эстрадного артиста пока не называются.

Леонид Борткевич являлся заслуженным артистом БССР. Музыкант был солистом коллектива с 1970 по 1980 год, а также с 1999 по август 2003-го. В 2009 году Борткевич стал руководителем собственного ансамбля «Песняры».

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