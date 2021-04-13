Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую РФ военную деятельность НАТО

Россия принимает меры в ответ на угрожающую России военную деятельность НАТО, крупные учения общевойсковых армий и ВДВ показали полную готовность войск по обеспечению безопасности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов», - сказал министр на совещании в Североморске во вторник.

По словам Шойгу, в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач.

«Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях», - сказал Шойгу.

Он отметил, что все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель.