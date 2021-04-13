В Москве зафиксировали рекорд тепла

Настоящий рекорд тепла установился в Москве для 13 апреля. Температура воздуха на ВДНХ прогрелась до +21,2 и, более того, продолжит расти в течение дня.

«В Москве установлен рекорд тепла. К 13.00 на ВДНХ плюс 21,2, а норма июня - плюс 21,7», - передает РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Отмечается, что прошлый рекорд дня сохранялся с 2008 года - тогда температура воздуха составляла +20,4.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столице на текущую неделю. Так, температура воздуха в Москве будет прогреваться до 23 градусов по Цельсию - такая погода соответствует раннему лету.