Лето весной: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

В ближайшее время температура воздуха в Москве приблизится к рекордным значениям. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, столбики термометров в столице на предстоящей неделе будут подниматься до отметок от плюс 20 до плюс 23 градусов по Цельсию.

«Погода в течение этой пятидневки будет просто очень теплая. Мы прогнозируем, что в понедельник будет 14-16, до 18 градусов. Во вторник уже 20-22 градуса. В среду - 21-23 градуса. Максимальные температуры, которые были за весь период метеонаблюдений, 13, 14 апреля были 20-21 градус. То есть температуры прогнозируются близкие к рекордным: чуть выше, чуть ниже», - сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.

Синоптик объяснил, что температурный фон на 6-8 градусов будет превышать норму. При этом он подчеркнул, что такая погода соответствует раннему лету.

По словам Вильфанда, жители и гости Москвы не будут испытывать дискомфорта от тепла, поскольку в город придут воздушные массы с юга и юго-востока.

«Поскольку воздушные массы приходят с юга и юго-востока, они не только теплые, но и не насыщенные влагой. Поэтому нет той тяжести, когда тепло, но еще и влажно», - заключил специалист.

Однако летняя жара в столице продлится недолго: в выходные температура воздуха понизится до нормальных для этого времени года значений. Как рассказал в беседе со «Звездой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ночь на субботу столбики термометров понизятся до околонулевой отметки, а днем ожидается 9-14 градусов тепла.