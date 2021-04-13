Ученые обнаружили неожиданное влияние физических нагрузок на печень человека

Физические нагрузки умеренной или высокой интенсивности способны снизить риск развития неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые Университета Цукубы в Японии, проведя соответствующее исследование. Возникновение заболевания чревато воспалением, циррозом и печеночной недостаточностью.

Результаты научной работы опубликованы в журнале JHEP Reports, выдержки приводятся в EurekAlert!.

В ходе эксперимента исследователи отслеживали, как менялись параметры здоровья испытуемых с ожирением, которые на протяжении трех месяцев поддерживали режим физической активности и следовали диете, направленной на коррекцию лишнего веса. Так, ученые обращали внимание на общее состояние печени, объем жировой ткани в ней и степень воспаления и окислительного стресса.

Выяснилось, что нагрузка привела к сокращению выраженности стеатоза, представляющегося собой начальную стадию жировой болезни печени. Этот показатель снизился на 9,5%. Также были замечены улучшения со стороны фиброза, который сократился на 16,4%. По мнению ученых, целительное действие физкультуры на печень может быть связано со способностью в ответ на стресс за счет активации фактора транскрипции генов Nrf2 индуцировать противовоспалительные реакции.