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Диетолог перечислила вредные и полезные для печени продукты

Светлана Иванова
11:14 01.04.2021
Стоит включать в рацион высокобелковые и богатые клетчаткой продукты и ограничить потребление жирной пищи и алкоголя, указала врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ute Grabowsky, photothek, Globallookpress
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Для нормального функционирования печени, отвечающей за детоксикацию организма, необходимо правильное питание. Пользу печени принесет употребление белковых продуктов с низким содержанием насыщенных жиров, овощи, фрукты и злаки, а также богатые жирными кислотами масла. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева.

«Что для печени нужно, что для нее полезно - это в первую очередь белок, белковые продукты, белки животного происхождения, конечно, не содержащие насыщенных жиров в большом количестве, если немного жир присутствует, это не страшно. Лучше всего, чтобы это были высокобелковые продукты с низким содержанием насыщенных жиров», - пояснила диетолог.

По ее словам, речь идет о мясе курицы, индейки и кролика. Злаки, овощи и фрукты полезны для печени за счет большого количества пищевых волокон.

«Это продукты, богатые пищевыми волокнами, растворимыми и нерастворимыми. Растворимые волокна - это опять детоксикант, который помогает удалять продукты метаболизма из нашего организма, причем на таком более мелком уровне», - указала врач.

Фрукты и ягоды, богатые антиоксидантами, помогают восстановить клетки, в том числе и клетки печени.

Диетолог также призвала включать в рацион растительные масла, содержащие жирные кислоты. Льняное, богатое омега-3, подсолнечное - омега-6 и оливковое - омега-9. По словам Аплетаевой, жирные кислоты способны восстанавливать функцию многих систем нашего организма.

«Влияют на жировой обмен, снижают уровень плохих жиров в организме и повышают уровень хороших, это все проходит в том числе на уровне метаболизма в печени, в клетках печени», - рассказала диетолог.

Врач также назвала вредную для печени пищу. Это продукты с высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения. Именно поэтому, по словам диетолога, свинину и баранину в рацион нужно включать ограниченно, особенно при заболеваниях печени, большой нагрузке на этот орган или при функциональных изменениях со стороны работы печени.

Также врач напомнила, что для печени вреден алкоголь из-за своего токсического действия.

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