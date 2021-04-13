В стране и мире «Это звезда»: Юрий Маликов поделился воспоминаниями о Леониде Борткевиче Алена Миронова Создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов назвал Леонида Борткевича жизнерадостным, близким по духу и творчеству человеком. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Дроздов, pesnyar.by Читайте нас на: Народный артист России, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов поделился воспоминаниями о солисте золотого состава «Песняров» Леониде Борткевиче. «Леня вообще был жизнерадостным человеком. Редкие у меня были с ним минуты общения, но были действительно. Мы на фестиваль ездили в Берлин в 73-м году. И я бывал на их концертах, он - на наших концертах. Потом мы встречались на его новой программе года три или четыре тому назад», - рассказал Маликов. Он назвал Борткевича близким по духу и творчеству человеком. «Ярчайший. Просто один из самых. Трудно даже его недооценить.. невозможно, переоценить тоже невозможно, потому что это звезда, настоящая звезда вокально-инструментального жанра», - добавил Маликов. Белорусский музыкант, солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни. Причины смерти эстрадного артиста пока не называются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика