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Злоумышленники научились блокировать WhatsApp просто по номеру телефона пользователя

Светлана Иванова
12:24 13.04.2021
Владелец может навсегда лишиться доступа к аккаунту.
Злоумышленники научились блокировать WhatsApp просто по номеру телефона пользователя
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»
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Специалист в области информационной безопасности Зак Доффман предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости, грозящей блокировкой аккаунту. Виной всему два «слабых места» мессенджера, в том числе привязка к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту через обращение в службу поддержки, пишет Forbes.

Зная номер телефона потенциальной жертвы, злоумышленник устанавливает на свой смартфон приложение WhatsApp и вводит номер. Для авторизации на номер телефона пользователя приходит сообщение, которое владелец принимает за ошибочное и никак не реагирует. Запросив множество кодов, недоброжелатель добивается блокировки отправки новых кодов на 12 часов. За это время он создает новую электронную почту и обращается в техподдержку, сообщая о краже телефона, и просит заблокировать аккаунт.

WhatsApp автоматически обрабатывает подобные запросы и не проверяет, действительно ли запрос отправляет настоящий владелец учетной записи.

Специалист в области информационной безопасности описывает худшее развитие событий из возможных. Если действия злоумышленника приведут к запуску двенадцатичасового отчета три раза, то система ломается и таймер отображает всего секунду. Если после этого недоброжелатель отправляет запрос в техподдержку, владелец может навсегда лишиться доступа к аккаунту.

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