Военный летчик рассказал, как обеспечивается безопасность нового самолета для президента России

Внутреннее оснащение нового президентского самолета для российского лидера Владимира Путина претерпело значительные изменения по сравнению с моделями, летавшими даже пять-десять лет назад, не говоря уже о более ранних. Значительный скачок удалось сделать благодаря введению системы контроля за воздушным пространством вокруг воздушного судна. О том, как обеспечивается безопасность нового борта №1 Ил-96-300ПУ в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

«Прежде всего, как и было раньше, это радиолокационный контроль и радиотехнический. Ввели оптико-электронный контроль и визуальный: то есть у самолета - распределенная система сил и средств наблюдения за воздушным пространством сейчас намного совершеннее, чем была раньше», - поделился он.

Генерал-майор подтвердил, что все системы президентского борта продублированы на случай возникновения нештатных ситуаций, некоторые даже неоднократно, а некоторые и вовсе полностью заменены другими аналогичными устройствами. В том числе это правило касается и двигательной установки.

«Недаром же и четыре двигателя стоят на этом самолете. Даже если откажут два, этот самолет может и набирать высоту, и снижаться, и маневрировать, и выполнять полет. Даже на одном двигателе он может с плавным снижением пройти и 300, и 800 километров полета, и прийти на аэродром и спокойно сесть», - рассказал Попов.

Главную заслугу в таких успехах он приписывает отечественным конструкторам, в особенности доктору технических наук и профессору Генриху Новожилову, который, как подчеркнул гость программы, «стоял у истоков первых широкофюзеляжных самолетов».

Ранее генерал-майор назвал главные отличия нового президентского Ил-96-300ПУ от его предшественников. По словам Попова, самые главные и самые значительные изменения коснулись внутреннего наполнения самолета, в то время как внешне он практически неотличим от прежних версий.

Полное интервью с военным летчиком смотрите полностью в новом выпуске передачи на сайте телеканала и на канале в YouТube. Владимир Попов также рассказал о том, кто принимает решение о выборе конкретного самолета для президента, и том, что значат буквы «ПУ» в его названии.