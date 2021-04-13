«Начинка - это главное»: чем новый российский борт №1 отличается от предшественников

В Воронеже завершились первые летные испытания нового борта №1 - Ил-96-300ПУ. Фактически «самолет президента» - не один, а целый отряд, который в разное время и в зависимости от разных условий обслуживает не только главу государства, но и членов правительства. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил, почему именно Ил-96 выбран в качестве главного государственного перевозчика.

Отвечая на вопрос о различиях нового борта и ранее и ныне действующих самолетов, генерал-майор подчеркнул, что главные особенности кроются во «внутренностях» новинки, в то время как внешне она фактически неотличима от предшественников.

«Конечно, это оборудование, то, что внутри. Как говорят, начинка - это главное. Внешне мы, наверное, даже не отличим, если самолет будет стоять в общем ряду. Это новая модификация, которая используется, чтобы организовать грамотно и безопасно перевозки первых лиц государства», - сказал Попов.

Между тем ранее, до появления Ил-96, в качестве первого борта в разное время выступали Ил-86 и Ил-62.

«Везет конструкторам ильюшинской фирмы делать надежные самолеты, которые нравятся нашему руководству», - с улыбкой отметил генерал-майор в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Интервью с летчиком смотрите полностью в новом выпуске передачи на сайте телеканала и на канале в Youtube. Владимир Попов также рассказал о том, кто принимает решение о выборе конкретного самолета для президента, как обеспечивается его безопасность и о том, что значат буквы «ПУ» в его названии.