Тело погибшего обнаружили на месте пожара в «Невской мануфактуре» в Петербурге
Тело сильно обгорело, личность устанавливается.
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Сотрудники МЧС обнаружили на месте крупного пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге тело погибшего. Его личность устанавливается.
«На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело», - сообщил начальник пресс-службы регионального главка МЧС Андрей Литовка.
Ранее в МЧС сообщили о гибели сотрудника при тушении пожара. Еще два спасателя находятся в больнице.