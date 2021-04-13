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Более четырех тысяч военнослужащих привились от COVID-19 в Ульяновске

Андрей Аркадьев
10:29 13.04.2021
В первую очередь вакцина от коронавируса была поставлена военнослужащим, несущим боевое дежурство и участвующим в военном параде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ульяновске более четырех тысяч военнослужащих и членов их семей поставили прививку от коронавируса, сообщает Министерство обороны РФ. Первыми привились военнослужащие на боевом дежурстве и участники военного парада, который пройдет 9 Мая в честь 76-летия Великой Победы.

Вакцинация проводится исключительно по желанию, с письменного согласия людей. Перед процедурой военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» на человеческий организм.

Ранее сообщалось, что порядка двух тысяч военнослужащих Каспийской флотилии, а также их семьи привились первым и вторым компонентом отечественного препарата против COVID-19. В первую очередь вакцинировались участники Парада Победы.

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