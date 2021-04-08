Болеть нельзя: участники Парада Победы Махачкалинского гарнизона привились от COVID-19

Военнослужащих Каспийской флотилии, участвующих в параде в честь 76-й годовщины Великой Победы, прививают от COVID-19. Вакцинация прошла в дагестанском Каспийске, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Большинство военнослужащих из состава механизированных колонн и парадных расчетов Махачкалинского гарнизона уже привиты российской вакциной «Спутник-V».

Прививки ставятся исключительно по желанию, с письменного согласия. Препарат вводится внутримышечно, в два захода - вначале один компонент, а через три недели - второй. Перед процедурой люди проходят медицинский осмотр, им также рассказывают о воздействии «Спутник-V» на человеческий организм.

Вакцинирование проводят две прививочные бригады, жалоб на осложнения после введения препарата не было. Каждый день первый и второй компонент получают примерно сто военнослужащих, уточняет пресс-служба.

Полный цикл вакцинации прошли порядка двух тысяч военнослужащих Каспийской флотилии, а также их семьи.