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Болеть нельзя: участники Парада Победы Махачкалинского гарнизона привились от COVID-19

Андрей Аркадьев
12:58 08.04.2021
На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V» получили порядка двух тысяч военнослужащих Каспийской флотилии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащих Каспийской флотилии, участвующих в параде в честь 76-й годовщины Великой Победы, прививают от COVID-19. Вакцинация прошла в дагестанском Каспийске, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Большинство военнослужащих из состава механизированных колонн и парадных расчетов Махачкалинского гарнизона уже привиты российской вакциной «Спутник-V».

Прививки ставятся исключительно по желанию, с письменного согласия. Препарат вводится внутримышечно, в два захода - вначале один компонент, а через три недели - второй. Перед процедурой люди проходят медицинский осмотр, им также рассказывают о воздействии «Спутник-V» на человеческий организм.

Вакцинирование проводят две прививочные бригады, жалоб на осложнения после введения препарата не было. Каждый день первый и второй компонент получают примерно сто военнослужащих, уточняет пресс-служба.

Полный цикл вакцинации прошли порядка двух тысяч военнослужащих Каспийской флотилии, а также их семьи.

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