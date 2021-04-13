Бананы оказались под угрозой полного исчезновения во всем мире

Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба.

Заболевание под названием Tropical Race 4 стало активно распространяться в Азии и Австралии в XX веке. В 2019 году его впервые обнаружили в главном поставщике бананов - Южной Америке.

В Колумбии и Гондурасе уже закрыли первые плантации. Данное заболевание никаким образом не поддается действию химикатов, поэтому зараженные почвы окажутся выведенными из оборота минимум на 30-40 лет. Tropical Race 4 по большей части поражает сорт Cavendish, экспорт которого составляет 95% мировой торговли бананами. Об этом пишет влиятельная немецкая газета Die Welt.

Эксперты подчеркивают, что даже маленькая частица зараженной почвы на подошве фермера может стать причиной распространения инфекции. Также болезнь быстро передается между растениями одних и тех же генов.

«‎Мужские цветки банановой пальмы стерильны, а женские - образуют плоды без опыления. Cavendish размножается неполовым путем через отростки», - замечают эксперты.

По мнению ученых, в природе нет столь урожайного сорта бананов, каким является сорт Cavendish. Более того, во многих государствах Азии, Африки и Америки этот фрукт считается чрезвычайно важным продуктом в ежедневном рационе и стоит наравне с картофелем и рисом.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обратили внимание на то, что с учетом населения Земли увеличение потребности растущего населения развивающихся государств в продуктах питания является главной причиной роста производства бананов.

Ранее российский фермер Евгений Мазепкин рассказал, как в условиях дефицита бананов вырастить свои собственные плоды. Он обратил внимание на сорт банана, лучше всего подходящий для выращивания в частных теплицах.