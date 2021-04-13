Дерматолог назвала главные риски при нанесении татуировок

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала «Звезде», насколько рискованным для здоровья является нанесение татуировок. По ее словам, это может быть опасно в том случае, если человек страдает хроническими кожными заболеваниями, такими как псориаз, атопический дерматит, экзема. Высыпания могут возникнуть на любом участке тела. Нет такого участка тела, где высыпаний не может появиться.

«Это бывает и на ладонях, и на подошвах, и на шее, и на спине, и на локтях - где угодно... Категорически нельзя», - указала эксперт.

Может быть опасно, если мастер неопытный и при создании татуировки заходит слишком глубоко под кожу. Негативными последствиями скажется и излишне поверхностное нанесение.

«Аллергикам тоже может быть опасна, потому что может возникнуть аллергия на пигмент. Причем такая аллергия может возникнуть не сразу, а спустя какое-то время. То есть отстроченная может быть аллергическая реакция. Бывают случаи, что на месте татуировок образуются келоидные рубцы спустя время», - пояснила медик.

Егорова отметила, что предугадать реакцию человека на данную травмирующую процедуру или на пигмент, использующийся для изображения, очень сложно. Если же желание татуировки превышает боязнь рисков, то набивать ее следует только в лицензированных, проверенных, хороших салонах.

Ранее жительница Дагестана рассказала, что во время судебного процесса из-за пирсинга и татуировок судья обвинил ее в аморальном поведении. Инцидент произошел на разбирательстве о судьбе общих детей женщины и ее бывшего супруга.