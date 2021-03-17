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«Настраивают против меня»: жительница Дагестана рассказала об изъятии детей из-за пирсинга и татуировок

Алексей Курильченко
20:51 17.03.2021
В декабре бывший супруг Нины забрал детей, их местонахождение неизвестно до сих пор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница Дагестана Нина Церетилова рассказала телеканалу «Звезда» о попытках вернуть детей, после того, как их забрал бывший супруг женщины Магомед. Во время судебного процесса судья встал на сторону отца и обвинил Нину в «аморальном поведении» - из-за пирсинга и татуировок.

«Моих детей отобрал бывший супруг. 14 декабря мой младший сын возвращался из школы, а старшие дети пошли в школу - они учатся во вторую смену. После этого я ничего о них не знаю - где они, с кем. Были отключены их телефоны, я обратилась в правоохранительные органы, они звонили моему бывшему супругу Магомеду, но он не предоставил доказательств, что дети с ним, а потом перестал выходить на связь», - рассказала Нина.

Женщина обратилась в органы опеки, администрацию и прокуратуру. Однако в качестве ответа Нина получала сообщения о решении Кировского суда, которое не вступило в силу. По словам матери, суд постановил, что дети должны жить с отцом, но отец не сообщал о реальном местонахождении детей.

«Мы проходили экспертизу с детьми - не было выявлено никаких признаков моего аморального поведения. Потом меня вызвали повторно. На экспертизу вызывали и Магомеда - но он не являлся. Если говорить о психологическом состоянии детей, то Магомеду не представляло сложности привести детей - они тогда могли бы сказать, что им со мной может быть плохо. Но по моим данным, дети в это время находились у совершенно незнакомого человека.  Чтобы дети об этом не говорили, они удерживаются и лишены связи. Складывается ситуация, что детей настраивают против меня», - считает Церетилова.

Церетилова рассказала, что во время судебного процесса, который выиграл бывший муж, судья обвинял женщину в неподобающем поведении. После анализа соцсетей Нины, судья признал образ жизни Церетиловой «не соответствующим нормам и правилам поведения многодетной матери».

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