Юрист объяснил, как правильно разрешать конфликты с соседями по даче

С наступлением теплого времени года приходит и период активности любителей дачного отдыха. А вместе с ним активизируются вечно актуальные конфликты соседей по участкам, касающиеся, к примеру, утилизации мусора. Об их грамотном разрешении рассказал юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

В первую очередь эксперт посоветовал попробовать решить вопрос по-человечески. Он предложил рассказать о своих неприятных ощущениях соседям. Возможно, они решат добровольно и бесконфликтно устранить проблему.

Если же подобный метод не работает, то на помощь приходит закон. Так, в последнее время штрафы за сжигание мусора на участках увеличились и составляют немаленькую сумму.

«Наложить взыскание может и полиция, составив протокол», - цитирует юриста «360».

В случаях, когда участок находится на границе с лесами и территориями особо охраняемых зон, можно обратиться в лесоохрану. Если же вопрос касается слива отходов в водоемы, то проблемой займется Санэпиднадзор.

Кроме того, наложить санкции на нарушителя имеет право местная администрация.

Ранее в Союзе дачников Подмосковья предупредили россиян о новом штрафе за разведение костров на участке. За данное нарушение могут взыскать пять тысяч рублей.