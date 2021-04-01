«Можно только молиться»: адвокат Добровинский о состоянии пострадавшей в ДТП на Садовом кольце женщины

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал состояние женщины, пострадавшей в массовом ДТП на Садовом кольце в Москве, инициатором которого, по версии следствия, является блогер Эдуард Биль, известный как Эдвард Бил. Юрист отметил, что Мария получила опасное сочетание травм.

«Я прочел о состоянии этой несчастной женщины, каждая из травм, которые она получила, может быть как совместимой с жизнью, так и дать осложнения. Проблема в том, что их много и они возникли одновременно. Сочетание травм очень опасно: сложно представить себе, как организм с ними справится, далеко не все зависит от врачей. Иногда, к сожалению, медицина бывает бессильна - силы организма разрываются на разные полученные травмы, каждая из которых чревата осложнениями. В комплексе, на мой взгляд, прогноз малоутешительный. Можно только молиться», - рассказал адвокат.

Ранее Добровинский заявил, что готов бесплатно представлять интересы потерпевшей и ее семьи. Сейчас Мария находится в реанимации в одном из столичных медицинских учреждений.