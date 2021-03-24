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Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь

Светлана Иванова
10:49 24.03.2021
В ходе начавшегося в 2018 году исследования ученые собрали геном двух видов комаров - Anopheles coluzzii и Anopheles arabiensis.
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
© Фото: Mohamed Nuzrath, Pixabay
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Совместная группа российско-американских ученых проводит исследование, цель которого - отучить малярийного комара кусать человека и переносить паразитов, вызывающих малярию.

Как полагают сотрудники Университета ИТМО (Институт точной механики и оптики) в Петербурге, Политехнического института Вирджинии и Университета Джорджа Вашингтона, для этого необходимо определить участок генома насекомого, отвечающего за привычку пить человеческую кровь, и отключить его. Результаты научной работы опубликованы в журнале GigaScience.

В распоряжении исследователей есть геномы трех видов малярийных комаров: Anopheles gambiae, Anopheles coluzzii и Anopheles arabiensis. Чтобы скорректировать поведение насекомых за счет изменения генома, необходимо сначала отыскать референсные, то есть усредненные, геномы, которые позволяют понять, чем особи отличаются друг от друга.

Из 400 видов малярийных комаров, существующих на планете, порядка 30 обладают способностью инфицировать человека. Малярию вызывает паразит Plasmodium, который передается людям при укусе комара. 

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