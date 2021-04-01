Панама зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Это уже 59-е государство, одобрившее применения препарата института Гамалеи.
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Панама зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Это уже 59-я страна, зарегистрировавшая препарат.
«Панама стала 59-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V"», - сообщается на странице «Спутника» в Twitter.
Ранее власти Хорватии разрешили въезд в страну людям, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в том числе российским препаратом «Спутник V». Глава МИД страны Давор Божинович добавил, что также доступ в страну будет открыт для переболевших COVID-19.