Панама зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Ранее власти Хорватии разрешили въезд в страну людям, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции , в том числе российским препаратом «Спутник V». Глава МИД страны Давор Божинович добавил, что также доступ в страну будет открыт для переболевших COVID-19.

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