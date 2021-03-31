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Хорватия открыла границы для вакцинированных «Спутником V»

Светлана Иванова
16:29 31.03.2021
Новые меры начнут действовать 1 апреля и пока продлятся до 15 апреля.
Хорватия открыла границы для вакцинированных «Спутником V»
© Фото: Amazing Aerial, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Люди, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в том числе российским препаратом «Спутник V», с 1 апреля смогут въезжать на территорию Хорватии. О соответствующем решении сообщил глава МИД страны Давор Божинович в ходе брифинга национального штаба гражданской защиты.

«Что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина и российская или китайская, и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», - цитирует Божиновича РИА Новости.

Дипломат добавил, что также доступ в страну будет открыт для переболевших COVID-19, а также для тех, кто предоставит отрицательные результаты быстрых антиген-тестов, которые между собой признают страны - члены ЕС.

По словам главы МИД Хорватии, соответствующие сведения должны быть подтверждены документально. Подтверждение о вакцинации или перенесенном заболевании будет действовать 180 дней, уточнил Божинович.

В среду, 31 марта, власти страны огласили новые меры по борьбе с пандемией коронавируса, которые начнут действовать 1 апреля и пока продлятся до 15 апреля.

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