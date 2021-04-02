Лавров поздравил главу МИД Белоруссии с Днем единения народов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание своему белорусскому коллеге Владимиру Макею в честь Дня единения народов России и Беларуси, который отмечается 2 апреля. Глава МИД РФ выразил уверенность, что дипломатические ведомства продолжат вносить вклад в укрепление всесторонних связей и защиту общих интересов на международной арене.

«Искренне дорожим нашими союзническими отношениями. Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент определяют стремление народов наших стран к единению в рамках Союзного государства. Только сплотив усилия, Россия и Беларусь могут с максимальной отдачей решать стоящие перед ними задачи обеспечения безопасности, экономического развития и повышения благосостояния граждан», - говорится в сообщении главы внешнеполитического ведомства.

В марте Сергей Лавров выступил на открытии выставки, посвященной завершившейся 100 лет назад советско-польской войне и подписанию Рижского мирного договора. Глава МИД заявил, что Москва выступает против политизации истории и однобоких ее трактовок.