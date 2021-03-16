Сергей Лавров открыл выставку о 100-летии советско-польской войны словами о недопустимости политизации истории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против политизации истории и однобоких ее трактовок. Так глава МИД РФ поприветствовал гостей выставки, посвященной завершившейся 100 лет назад советско-польской войне и подписанию Рижского мирного договора, открывшейся в столице России.

«Последовательно исходим из того, что история должна объединять, а не разъединять. А чувствительные сюжеты следует оставлять на рассмотрение профильных компетентных специалистов. Рассчитываю, что свой вклад в деполитизированное изучение прошлого внесет и данная выставка», - сказал министр.

Лавров выразил уверенность в большом интересе к ней у общественности и придании тем самым дополнительного импульса научно-исследовательской деятельности. На выставке представлены рассекреченные архивы прошлого, множество фотографий, а также личные вещи участников войны.

В церемонии открытия также принял участие глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что развязанная Польшей война привела к большим жертвам, унеся около 140 тысяч жизней.