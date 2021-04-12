Гагарин «появился» на высочайшем небоскребе мира в Дубае: видео

Портрет легендарного советского космонавта Юрия Гагарина, ровно 60 лет назад ставшего первым человеком в истории, отправившимся в космос, появился на фасаде Бурдж-Халифы. Этот небоскреб, располагающийся в Дубае, в настоящее время является самым «близким к космосу» зданием в мире.

Длительность акции составила около трех минут. Помимо лица Гагарина в знаменитом скафандре с надписью «СССР» на шлеме на здании также проецировался текст, на разных языках рассказывающий о знаменательной дате.

Ранее в Сербии заявили о намерении подарить президенту России Владимиру Путину коллекционные марки, изготовленные специально к 60-летию полета Гагарина в космос. На изготовленных марках изобразили портреты российских космонавтов.