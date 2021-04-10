Сербия подарит Путину коллекционные марки к 60-летию полета Гагарина

В Сербии изготовили коллекционные марки в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. На них изображены портреты российских космонавтов. Как сообщил исполняющий обязанности директора Почты Сербии Зоран Джорджевич, марки презентуют Владимиру Путину.

«Президент Сербии Александр Вучич - номер один для сербского народа и для меня, но на этот раз он получит коллекционные марки под номером два», - сказал Джорджевич РИА Новости.

Он отметил, что народ Сербии с большим уважением относится к любим достижениям россиян.

«Эти чувства были запечатлены выпуском памятных марок, которые возвращают воспоминания о великих успехах советской эпохи освоения космоса», - добавил глава Почты Сербии.

В понедельник, 12 апреля, в Белграде в музее почты откроется специальная выставка «Сербские и российские почтовые марки о космосе». Организаторы - Почта Сербии, посольство России в Белграде и общество Adligat, которое развивает международное культурное сотрудничество.