«Спартак» обвинил арбитра матча с «Локомотивом» в нарушении регламента

Глава бригады арбитров московского дерби «Спартака» с «Локомотивом» Кирилл Левников совершил дисциплинарное нарушение, связанное с прошедшей игрой. Такое заявление сделал глава департамента «красно-белых» по связям с общественностью Антон Фетисов, посчитав недопустимым посещение начальником команды соперников Станиславом Сухиной судейской комнаты перед началом встречи.

Матч прошел 11 апреля на столичном стадионе в Черкизово и окончился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». После его завершения «Спартак» обнародовал ролик, на котором видно, как Сухина появляется в судейской перед игрой.

Фетисов отметил, что арбитры должны были сделать попытку пресечь проникновение представителя «красно-зеленых» в помещение, а также немедленно доложить об инциденте делегату.

«Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи», - цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что игра 25-го тура Чемпионата России по футболу «Спартак» - «Локомотив» отличилась масштабной потасовкой между болельщиками клубов на трибунах. Разнимать фанатов пришлось сотрудникам ОМОНа.