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«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0

Ян Брацкий
21:00 11.04.2021
«Железнодорожники» заняли третье место в турнирной таблице и всего на одно очко отстают от идущего вторым «Спартака».
«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Московский «Локомотив» на своем поле победил «Спартак» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Столичное дерби завершилось со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Основные события встречи пришлись на первый тайм. Сначала усилиями Франсуа Камано «красно-зеленые» открыли счет, а в концовке тайма отличился Федор Смолов, точно пробивший со штрафного. После третьей победы кряду «Локомотив» прочно обосновался на третьем месте в турнирной таблице и имеет 46 очков. «Спартак» второй с 47 очками.

Страсти в этом матче кипели не только на поле, но и на трибунах, где болельщики обеих команд устроили массовую драку. Разнимать фанатов пришлось бойцам ОМОНа.

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