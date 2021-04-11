«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0

Московский «Локомотив» на своем поле победил «Спартак» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Столичное дерби завершилось со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Основные события встречи пришлись на первый тайм. Сначала усилиями Франсуа Камано «красно-зеленые» открыли счет, а в концовке тайма отличился Федор Смолов, точно пробивший со штрафного. После третьей победы кряду «Локомотив» прочно обосновался на третьем месте в турнирной таблице и имеет 46 очков. «Спартак» второй с 47 очками.

Страсти в этом матче кипели не только на поле, но и на трибунах, где болельщики обеих команд устроили массовую драку. Разнимать фанатов пришлось бойцам ОМОНа.