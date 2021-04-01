Познер объяснил свое молчание о протестах в Тбилиси

Телеведущий Владимир Познер объяснил отсутствие комментариев о протестах в Тбилиси, которые возникли после приезда ведущего в одну из гостиниц города. По его словам, интервьюер отказался от приглашений на программы, посвященные «шабашу».

«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», - написал Познер на своей странице в Instagram.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Тбилиси с Владимиром Познером, заявил, что россиянам опасно ездить в Грузию.

Беспорядки в Тбилиси начались 31 марта, вблизи гостиницы, в которой остановился Познер. В Грузии ведущий планировал отметить свой день рождения. Журналиста обвинили в нарушении моральных и правовых норм, в частности связанных с пандемией COVID-19.