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Познер объяснил свое молчание о протестах в Тбилиси

Алексей Курильченко
22:29 01.04.2021
Ведущий отказался от участия в телепередачах, посвященных теме событий в Грузии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Стрингер РИА Новости
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Телеведущий Владимир Познер объяснил отсутствие комментариев о протестах в Тбилиси, которые возникли после приезда ведущего в одну из гостиниц города. По его словам, интервьюер отказался от приглашений на программы, посвященные «шабашу».

«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», - написал Познер на своей странице в Instagram.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Тбилиси с Владимиром Познером, заявил, что россиянам опасно ездить в Грузию.

Беспорядки в Тбилиси начались 31 марта, вблизи гостиницы, в которой остановился Познер. В Грузии ведущий планировал отметить свой день рождения. Журналиста обвинили в нарушении моральных и правовых норм, в частности связанных с пандемией COVID-19.

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