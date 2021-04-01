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В Кремле предупредили об опасности поездок в Грузию

Светлана Головина
13:20 01.04.2021
Ранее грузинские националисты выступили в Тбилиси против приезда журналиста Владимира Познера.
В Кремле предупредили об опасности поездок в Грузию
© Фото: Sputnik, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Тбилиси с Владимиром Познером, заявил, что россиянам опасно ездить в Грузию.

«В Грузии опасно для российских граждан. Это должны россияне четко понимать», - сказал он.

Песков акцентировал, что в Кремле осуждают агрессивные действия «экстремистски настроенных националистов в Тбилиси».

«Мы видели сегодня заявления премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление», - добавил пресс-секретарь.

Ранее инцидент с Познером прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Журналист прибыл в столицу Грузии для того, чтобы отпраздновать свой день рождения. Из-за непризнания Познером территориальной целостности страны протестанты выступили с заявлением, что его присутствие в Тбилиси неприемлемо. У гостиницы, где он остановился организовали митинг, из-за чего телеведущий принял решение вернуться в Россию. 

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