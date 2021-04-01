В стране и мире В Кремле предупредили об опасности поездок в Грузию Светлана Головина Ранее грузинские националисты выступили в Тбилиси против приезда журналиста Владимира Познера. © Фото: Sputnik, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Тбилиси с Владимиром Познером, заявил, что россиянам опасно ездить в Грузию. «В Грузии опасно для российских граждан. Это должны россияне четко понимать», - сказал он. Песков акцентировал, что в Кремле осуждают агрессивные действия «экстремистски настроенных националистов в Тбилиси». «Мы видели сегодня заявления премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление», - добавил пресс-секретарь. Ранее инцидент с Познером прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Журналист прибыл в столицу Грузии для того, чтобы отпраздновать свой день рождения. Из-за непризнания Познером территориальной целостности страны протестанты выступили с заявлением, что его присутствие в Тбилиси неприемлемо. У гостиницы, где он остановился организовали митинг, из-за чего телеведущий принял решение вернуться в Россию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика