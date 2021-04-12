Рогозин предложил Урганту испытать новый космический корабль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил телеведущему Ивану Урганту испытать новый российский пилотируемый космический корабль «Орел».
«У нас сейчас новый корабль. Новый корабль будет называться "Орел". Иван, "Орел"! В 2023 году у нас пойдут летные испытания с космодрома Восточный», - сказал Рогозин.
Он также добавил, что это будет лунный корабль, многоразовый.
«Три полета к Луне и десять полетов к МКС. Четырехместный. Хотите?», - уточнил Рогозин в эфире Первого канала.
Разработка космического корабля «Орел» для полетов к Луне началась в 2009 году.Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.
Ранее Владимир Путин предложил увеличить на 50% оклады российских космонавтов, а для готовящихся космонавтов - на 70%. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.