Путин предложил увеличить на 50 процентов оклад космонавтов

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить на 50% оклады российских космонавтов, а для готовящихся космонавтов - на 70%. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова», - заявил Путин.

Путин прибыл в Энгельс, чтобы в честь Дня космонавтики посетить музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина. Президент возложил цветы в память о первом космонавте и его свершениях.