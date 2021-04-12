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Путин предложил увеличить на 50 процентов оклад космонавтов

Алексей Курильченко
19:59 12.04.2021
Оклады тех, «кто еще не летал», могут увеличить на 70%.
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклад космонавтов
© Фото: roscosmos.ru
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Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить на 50% оклады российских космонавтов, а для готовящихся космонавтов - на 70%. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова», - заявил Путин.

Путин прибыл в Энгельс, чтобы в честь Дня космонавтики посетить музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина. Президент возложил цветы в память о первом космонавте и его свершениях.

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