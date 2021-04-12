Число пострадавших спасателей при пожаре на «Невской мануфактуре» увеличилось до трех

Число пострадавших при тушении пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге сотрудников МЧС увеличилось до трех человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадали три сотрудника МЧС: двое получили травмы тяжелой степени, один - легкой», - сообщили журналистам в пресс-службе городского управления службы спасения.

По данным Минздрава всего в пожаре пострадало пять человек, еще один человек погиб. Четверо пострадавших были госпитализированы.