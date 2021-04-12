Минздрав: один человек погиб и пять пострадали при пожаре в Петербурге

При масштабном пожаре в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

«В результате крупного пожара в здании "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, из них один человек погиб, четыре человека госпитализированы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое госпитализованных находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили легкие поражения. На месте возгорания работают 12 бригад скорой помощи.

Ранее в МЧС сообщили об обнаружении сильно обгоревшего тела внутри здания. На данный момент уславливается личность погибшего.