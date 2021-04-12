В стране и мире РФПИ: Индия одобрила применение «Спутника V» Алексей Курильченко Это уже 60-я страна, одобрившая применение российского препарата. © Фото: Gregor Macak Martin CTK Globallookpress Читайте нас на: Индия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Таким образом, это уже 60-е государство, одобрившее российские препарат. «Индия, 2-я по населенности страна в мире, стала 60-м государством, зарегистрировавшим вакцину "Спутник V" после положительных результатов местных клинических испытаний»,- сообщается в Twitter российской вакцины. Также отмечается, что общая населенность стран, зарегистрировавших вакцину, составляет более 3 миллиардов человек. Ранее сообщалось, что 59-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V» стала Панама. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика