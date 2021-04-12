Спорт Под руководством Олича ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв «Ротор» Алексей Курильченко Матч в Москве завершился со счетом 2:0. © Фото: Алексей Филиппов РИА Новости Читайте нас на: Московский футбольный клуб ЦСКА победил в матче против волгоградского «Ротора» со счетом 2:0. Игра прошла в ходе 25-го тура чемпионата России по футболу. Голы оформили Чидера Эджуке и Саломон Рондон. Для ЦСКА это третья победа подряд по руководством нового тренера Ивицы Олича. Хорват Ивица Олич был назначен главным тренером московского клуба после отставки Виктора Гончаренко. Ранее Олич играл за «красно-синих» и в ходе карьеры забил 44 гола. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика