МЧС опубликовало видео с тушением «Невской мануфактуры» с помощью вертолетов

Управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало видео тушения пожара в здании «Невской мануфактуры» с помощью вертолетов Ка-32. Летательные аппараты запечатлены в момент сброса воды.

По данным спасательной службы, всего на место пожара было сброшено 290 тонн воды при 49 сбросах. Площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.

В тушении также принимали участие вертолеты Ми-8 Западного военного округа. Они сбросили на горящее здание около 50 тонн воды.