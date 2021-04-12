Вертолеты Ми-8 ЗВО приступили к тушению пожара на «Невской мануфактуре»

Вертолеты Ми-8 армейской авиации Западного военного округа приступили к тушению пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, сообщает Министерство обороны РФ.

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа», - говорится в сообщении.

Одна машина вылетела в 17.30 с аэродрома Пушкино, вторая - в 17.46 с аэродрома Левашово.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.