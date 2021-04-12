Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики РФ по международной информбезопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ, который касается основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности. Соответствующий текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект основ государственной политики РФ в сфере международной информационной безопасности 26 марта одобрил Совет безопасности России. Основы госполитики в сфере международной информационной безопасности были приняты в 2013 году до 2020 года.

Ранее Владимир Путин предложил увеличить на 50% оклады российских космонавтов, а для готовящихся космонавтов - на 70%. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.