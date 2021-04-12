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В АТОР рассказали, что делать туристам с купленными путевками в Турцию

Кира Карон
20:10 12.04.2021
Авиасообщение с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Из-за решения ограничить регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в аэропорты Турции, порядок действия туристов будет ясен туроператорам в течение завтрашнего дня. Об этом сообщила «Звезде» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Порядок действия туристов будет ясен туроператорам чуть позже, в течение завтрашнего дня. Потому для принятия официальных решений важны обоснования для запрета полетов, соответственно из-за короткого сообщения, которое было выпущено по результатам брифинга. Важен все-таки момент с вывозными рейсами. Тут нужна совокупность факторов, чтобы рекомендовать туристам. Мы на нашем сайте опубликуем возможный порядок действий для потребителей», - рассказала Ломидзе.

Она отметила, что все буде решаться по договоренности с туристами.

«Все по договоренности с туристами. Потому что у разных операторов могут быть разные опции. Оператор может предложить потребителю, если есть возможность, перенести на другое направлении, это мало кто может предложить. И если турист с этим согласен , то будет перебронирование», - сказала Майя Ломидзе.

Также эксперт подчеркнула, что «вариантов может быть несколько».

«Если есть возможность перенести на более поздние даты на том же направлении, если турист согласен, то также договариваются о таком же варианте. Вариантов может быть несколько. Все зависит от договоренностей с туристом и от возможности с тур оператором», - заключила Ломидзе.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова официально подтвердила информацию об ограничении полетов гражданских авиарейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

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